Violenta esplosione nella serata di Grenchen

SOLETTA - Un'esplosione è avvenuta ieri sera in un condominio di Grenchen (SO). Nessuno è rimasto ferito, ma i danni materiali sono ingenti. Un'inchiesta è stata aperta per appurare le cause della deflagrazione.

L'allarme è stato dato vero le 21.50, ha indicato oggi la polizia cantonale solettese in una nota. I vigili del fuoco intervenuti sul posto sono riusciti a spegnere rapidamente un piccolo incendio, ma l'immobile è parzialmente inabitabile. La forza dell'esplosione è stata tale che diverse finestre sono state scardinate.

Polizia canton Soletta