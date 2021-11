La centrale nucleare di Gösgen si è disattivata da sola questa notte

SOLETTA - La centrale nucleare di Gösgen, a Däniken (SO), è stata disattivata automaticamente durante la scorsa notte. Verifiche sono in corso per stabilire le cause esatte di questo spegnimento.

La produzione di elettricità si è interrotta alle 04.35, indica oggi in una nota il gestore Kernkraftwerk Gösgen-Däniken (KKG), precisando che il sistema di protezione del reattore ha generato lo spegnimento automatico dell'impianto.

L'incidente non ha avuto alcun impatto sull'ambiente e la centrale è in uno stato sicuro, aggiunge KKG. L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) è stato informato della disattivazione.

Stando all'IFSN, lo spegnimento automatico è avvenuto in seguito a una misura di riparazione. In prossimità di Gösgen non si è tuttavia constatato alcun aumento della radioattività, scrive l'organo di vigilanza della sicurezza nucleare.

Anche la centrale di Leibstadt è attualmente disattivata a causa di una revisione annuale prolungata, iniziata in maggio. Il suo gestore prevede una ripresa della produzione elettrica sul sito all'inizio del mese di dicembre.