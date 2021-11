Il ladro che non se ne voleva andare dalla stazione di polizia

SAN GALLO - È stato fermato per un furto con destrezza. Ma dopo l'interrogatorio, non voleva più andarsene dalla stazione di polizia: non era d'accordo che gli venisse sottratta la presunta refurtiva. È quanto accaduto questa mattina attorno alle quattro a San Gallo, come fa sapere la locale polizia cittadina.

Il protagonista della vicenda è un cittadino marocchino di 23 anni. Nel momento in cui gli era stato detto che poteva lasciare la stazione di polizia, si è comportato in maniera aggressiva e ha opposto resistenza. Una volta fuori dall'edificio, ha rotto una finestra.

Il giovane è quindi stato nuovamente portato all'interno e per lui sono scattate le manette. Non soltanto per il furto, ma anche per danneggiamento e per non essersi attenuto alle indicazioni della polizia.