Un 14enne è stato colpito con un'arma da taglio al termine di Zurigo-Basilea

ZURIGO - Un 14enne è rimasto ferito nella tarda serata di sabato, nel corso di un incidente avvenuto al termine della partita di calcio tra Zurigo e Basilea che ha avuto luogo allo stadio Letzigrund.

La polizia della Città di Zurigo sta ricostruendo la dinamica di ciò che è accaduto intorno alle 22.30 all'uscita dello stadio, sul lato di Badenerstrasse. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire l'adolescente è stato colpito alla gamba con un'arma da taglio. Gli agenti sono intervenuti prestandogli le prime cure, in seguito il giovane è stato ricoverato in ospedale.

L'inchiesta è affidata alla procura di Zurigo-Sihl. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell'Istituto forense e dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo. La polizia zurighese sollecita eventuali testimoni a farsi avanti per fornire informazioni su cosa è successo, e per quale motivo.