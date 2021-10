Alla frontiera con diciassette granchi vivi

BASILEA / WEIL AM RHEIN - «No, non ho nulla da dichiarare». Eppure nel bagagliaio stava trasportando diciassette granchi vivi. La scoperta è stata fatta di recente dai doganieri tedeschi al valico di frontiera tra Basilea e Weil am Rhein.

Al volante della vettura c'era un quarantaseienne residente in Assia. Ai doganieri ha spiegato che i granchi si trovavano in auto già prima della sua trasferta in Svizzera.

I granchi - che erano all'interno di alcune buste di plastica dentro un contenitore - erano di una specie invasiva originaria della Cina. In Europa è vietato commerciarli, trasportarli, possederli e allevarli. Sono dunque stati sequestrati.

Nei confronti del quarantaseienne scatterà una multa.