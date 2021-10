Cade scalando il Cervino e perde la vita

ZERMATT - Un incidente in montagna, avvenuto domenica sul Cervino, è costato la vita a una persona. Lo comunica oggi la Polizia cantonale vallesana.

Due alpinisti stavano effettuando l'ascensione del Cervino lungo la cresta sud-ovest (Lonigrat). A un'altitudine di circa 4'400 metri, uno dei due è però precipitato per più di 1'000 metri sulla facciata ovest della montagna. I due alpinisti non erano legati fra loro.

I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, che si trovava in un crepaccio del "Tiefmattengletscher". L'identificazione formale della vittima è tuttora in corso.