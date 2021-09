Motociclista muore travolto da un trattore

STEFFISBURG - Non c'è stato nulla da fare per un motociclista che oggi è stato travolto da un trattore a Steffisburg, nel Canton Berna: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'incidente si è verificato attorno alle 15 nei pressi di un cantiere dove si era formata una coda. Per cause che sarà l'inchiesta di polizia a stabilire, il trattore ha travolto il motociclista che era fermo in fondo alla coda.

La vittima è un cittadino svizzero di 68 anni residente nel Canton Berna.