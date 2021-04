Fiamme al centro riciclaggio, densa e alta la colonna di fumo

SARGANS - Un grosso incendio è scoppiato oggi poco dopo mezzogiorno in un centro di smaltimento dei rifiuti a Sargans (SG). Una densa colonna di fumo nero sovrasta la zona, dove sono al lavoro numerose squadre di pompieri provenienti da Bad-Ragaz, Sargans e Mels.

Dai primi accertamenti non sembrano esservi persone all'interno dell'edificio. Per ora non sono ancora chiare le cause del rogo. Lo ha indicato all'agenzia Keystone-ATS la polizia sangallese confermando una notizia del Blick.ch. Nel centro di smaltimento era probabilmente stoccato del legname.

lettore 20minuten