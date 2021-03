Bimbo di due anni salvato dalle gelide acque dell'Aare

AARAU - Un bambino di soli due anni è stato salvato dell'Aare questo pomeriggio. La polizia cantonale argoviese è stata allertata attorno alle 13.30 della caduta del piccolo nel fiume nei pressi di Untersiggenthal e diversi agenti - a bordo di una scialuppa di salvataggio - sono immediatamente intervenuti per soccorrerlo.

Il bimbo di origini afghane è stato estratto dalle gelide acque del fiume - la temperatura non superava i 7° C - in «grave stato d'ipotermia» ed è stato subito trasportato in ospedale da un elicottero.