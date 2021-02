Ubriachi attaccano la polizia con bottiglie e petardi

EINSIEDELN - In quel di Einsiedeln, evidentemente, il Carnevale è una cosa seria. Lo è a tal punto da aver spinto, ieri mattina, centinaia di cittadini a scendere in strada per festeggiare il tradizionale "Sühudiumzug"* in barba alle norme anti Covid. Ovviamente la folla è stata presto disgregata grazie all'intervento di polizia. La maggior parte delle persone si è mostrata comprensiva e il corteo si è sciolto dopo gli appelli della polizia.

C'è però uno zoccolo duro che ha voluto proseguire con i bagordi senza volersi preoccupare delle misure di protezione, trascinandosi così fino a sera. All'ennesimo intervento di Polizia, ha persino reagito lanciando bottiglie e petardi per poi cedere, infine, alle sollecitazioni delle forze dell'ordine.

In totale, sono una cinquantina le persone che sono state fermate dalla Polizia. Una di queste è accusata anche di danneggiamenti.

*Il corteo carnevalesco che ogni anno si svolge il lunedì prima del mercoledì delle ceneri alle 9.00 senza comitato organizzatore e senza permesso.