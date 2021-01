LACHEN - Ha riportato ferite che ne mettono in pericolo la vita un 32enne che ieri sera a Lachen (SZ), in sella a una bici elettrica, è stato investito frontalmente da un'auto che è svoltata sulla sinistra per entrare in un parcheggio.

Il ferito è stato assistito sul posto da un paramedico dei vigili del fuoco e poi portato in ambulanza in un ospedale fuori cantone, ha reso noto oggi la polizia cantonale svittese.