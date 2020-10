Sfondano la Coop per rubare sigarette

ZURIGO - Nella notte tra giovedì e venerdì, sconosciuti hanno sfondato la porta della filiale Coop della Gutstrasse 159, per rubare stecche di sigarette. È accaduto verso le 3.30. I malviventi si sono schiantati con l’auto contro la porta principale del negozio, e dopo averla frantumata si sono introdotti nel locale. Erano interessati solo alle sigarette. Ne hanno portate via diverse stecche, per un valore di diverse centinaia di franchi. Il veicolo, che stando a quanto fa sapere la polizia zurighese, potrebbe essere stato danneggiato, si è poi allontanato in direzione di Goldbrunnenplatz. I danni materiali causati ammontano a diverse migliaia di franchi. La polizia è ora alla ricerca di eventuali testimoni.