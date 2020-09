Abusi su diversi bambini, in manette il direttore di un asilo

LIESTAL - Il Ministero pubblico di Basilea Campagna ha messo in stato d'accuso l'ex direttore di un asilo di Allschwil (BL) per atti sessuali con fanciulli. Il sospetto, un 36enne, si trova in detenzione preventiva. Avrebbe anche filmato gli abusi.

I fatti risalgono allo scorso dicembre - si legge in un comunicato odierno del Ministero pubblico - e sarebbero avvenuti in un asilo privato, di proprietà di una società attiva in tutta la Svizzera tedesca.

Nel corso di un controllo avvenuto durante il momento del riposino pomeridiano, un impiegato ha constatato una «violazione dei limiti della sfera sessuale di un bambino». La polizia è quindi intervenuta.

Secondo gli inquirenti, diversi abusi sono stati commessi dal sospettato che dirigeva l'asilo. Vige comunque la presunzione d'innocenza e la data del processo non è ancora stata stabilita.