Muore durante l'escursione: «Misure di sicurezza inadeguate»

LOSANNA - Un uomo di 63 ha perso la vita lo scorso giugno durante un'escursione fotografica effettuata con un treno storico sulla linea Aigle-Le Sépey-Les Diablerets (VD). Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) nel suo rapporto pubblicato oggi ritiene che non siano state adempiute tutte le misure di sicurezza.

Una ventina di persone si trovava a bordo del treno storico che si ferma in diversi punti in modo che i passeggeri possano scendere e scattare foto. Il convoglio si è fermato su un ponte vicino alla stazione di Exergillod (VD) ed è ripartito poco dopo, ma senza il sessantenne.

Solo una volta giunti alla stazione di Aigle, il gruppo ha notato l'assenza dell'uomo. A quel punto sono scattate le ricerche che hanno portato al ritrovamento del corpo del 63enne ai piedi del Pont des Folles.

Secondo il SISI diversi elementi hanno condotto a una situazione pericolosa. «La fermata avrebbe dovuto essere effettuata in un luogo designato dalla compagnia ferroviaria sulla base di un'analisi dei rischi. Ma in ogni caso non su un ponte», ha detto Philippe Thürler, vice capo della divisione ferroviaria del SISI.

La circolare del percorso del treno non specificava nulla riguardo alle fermate per le foto. L'organizzatore indicava semplicemente al macchinista le fermate desiderate.

Secondo il rapporto del SISI le regole devono stabilire dove e come i passeggeri possono scendere dal treno per ridurre al minimo il rischio. In questo caso particolare, tali questioni di sicurezza e di accompagnamento non sono state definite, ha detto Thürler. Una delle misure menzionate, ad esempio, è far uscire tutti i turisti dalla stessa porta e contarli.

Inoltre il SISI ritiene che le attività riguardanti la sicurezza siano state assegnate all'addetto del treno sebbene quest'ultimo non fosse stato istruito o valutato per l'esecuzione di tali attività. Il macchinista non sapeva che l'assistente del treno non era stato formato.