Dipendente di CH Media positivo al coronavirus

ZURIGO/ARAAU - Un collaboratore televisivo presso la sede di Zurigo del gruppo CH Media è risultato positivo al coronavirus, ha detto oggi il portavoce del gruppo Stefan Heini a Keystone-ATS, confermando un'informazione del portale persoenlich.com.

La produzione e le redazioni non sono toccate, secondo informazioni dell'azienda. Il dipendente, che ha contratto il virus in Italia, è stato immediatamente posto in isolamento in ospedale.

Secondo CH Media, i collaboratori che sono entrati in stretto contatto con il dipendente in questione dal suo viaggio in Italia lavorano da casa, quale misura immediata. I collaboratori che hanno presentato sintomi si sono rivolti al medico cantonale per chiarimenti.

I locali degli uffici interessati a Zurigo sono stati puliti da un'impresa specializzata. Secondo Heini finora altre sedi di CH Media non sono state toccate.