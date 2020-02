Coronavirus: due casi positivi e uno accertato

BASILEA/LOSANNA - Un caso di coronavirus è stato annunciato questa sera anche nel canton Vaud. Si tratta di un uomo di 49 anni. Un secondo caso, sua moglie, risulta fortemente sospetto.

Il malato, secondo quanto si legge in un comunicato delle autorità vodesi, è un frontaliere francese. Il Cantone sta lavorando in stretto contatto con le autorità francesi.

La persona in questione è stata immediatamente isolata e indagini per risalire alle persone con cui è stato in contatto sono in corso.

Due casi positivi a Basilea - Il laboratorio dell'ospedale universitario di Basilea ha rilevato due casi positivi di coronavirus. Si tratta di una giovane donna di Basilea Città e di un giovane che abita fuori cantone.

I due si erano recentemente recati a Milano insieme anche ad altre persone. Tuttavia, manca ancora la conferma di contagio da parte del Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra. Lo ha indicato in una nota il Dipartimento della sanità basilese

La donna si trova in isolamento all'ospedale universitario e il suo stato è giudicato "buono", mentre per l'uomo non vengono fornite informazioni.

La giovane è attiva professionalmente nella cura dei bambini e dei neonati, si legge nel comunicato, in cui viene precisato che lavora in un centro diurno a Riehen (BS) e che è entrata a contatto con molti bambini. Le autorità renane stanno svolgendo indagini per rilevare i contatti della donna in ambito professionale e privato.

Nel centro diurno ci sono circa un centinaio di bambini, ma in questo periodo di vacanze solo pochi erano presenti. I genitori sono stati informati e i figli entrati in contatto sono ora posti in quarantena.

Il punto prima delle novità della serata - Dopo il primo caso registrato in Ticino martedì, nella giornata di oggi sono state annunciate altre cinque persone positive al Covid-19. Si tratta di due bambini italiani in vacanza nei Grigioni, oltre a un 28enne a Ginevra, un 26enne argoviese e una 30enne di Zurigo che erano tutti stati in nord Italia la scorsa settimana.