Nuove fiamme nella chiesa, è crollato il campanile. Il video

HERZOGENBUCHSEE - Nuovo allarme, nella serata di ieri, per la chiesa di Herzogenbuchsee. Nella giornata della vigilia i pompieri sono dovuti intervenire per sedare un incendio, il rogo è stato in gran parte domato attorno a mezzogiorno, ma in serata si sono sviluppate nuovamente le fiamme.

La polizia cantonale di Berna ha confermato a 20 Minuten che «verso le 19.00 è scoppiato un nuovo incendio. Due case unifamiliari adiacenti sono state evacuate per precauzione, a causa del rischio di crollo del campanile».

E la parte alta del campanile è infatti collassata poco prima delle 23.00, cadendo sul tetto della chiesa, che a sua volta ha preso fuoco. È stata danneggiata così anche la navata principale, che era stata salvata durante la prima parte della giornata.

Perché l'incendio, che era considerato estinto, ha nuovamente preso vita è attualmente oggetto di chiarimenti, ha affermato la polizia cantonale. Così come sono ancora da chiarire le cause del primo rogo.

Mercoledì mattina la polizia ha dichiarato a Keystone-SDA che il secondo incendio è sotto controllo, ma l'attenzione rimane alta. Stamane i pompieri tenevano sempre sotto osservazione il luogo.

Nessuno è rimasto ferito, salvo leggermente un pompiere nel corso delle operazioni di spegnimento. Nessun problema per le case vicine, le persone evacuate sono potute rientrare nelle loro residenze. I danni sono invece ingenti per la chiesa: secondo le stime iniziali, si tratta di oltre un milione di franchi. Nelle prossime ore verrà eseguito un sopralluogo, solo dopo che la struttura sarà dichiarata agibile. In seguito al crollo, l'acqua ha raggiunto anche l'interno della chiesa, da dove però i beni degni di protezione erano già stati portati via, ha detto a Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale bernese.

Secondo il sito web della parrocchia, la chiesa sorge sulle rovine di una villa romana e sulle mura di fondazione di almeno tre chiese più antiche, la prima delle quali fu costruita intorno all'anno 800. La chiesa attuale è stata aggiunta alla vecchia torre gotica nel 1728. È di importanza storico-artistica, soprattutto per il trittico in vetro colorato "Il discorso della montagna", dipinto dal pittore Eugene Burnand nel 1912.

Voto e video 20 Minuten.