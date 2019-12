Una carambola nel tunnel provoca quattro feriti

LIESTAL - Una carambola che ha coinvolto quattro veicoli è avvenuta questa mattina - attorno alle 8.00 - nel tunnel autostradale del Chienberg in territorio di Sissach (BL). Nello scontro quattro persone sono rimaste ferite.

L'incidente è stato provocato da un conducente di 22 anni che - una volta entrato nella galleria - ha perso il controllo della propria automobile, invadendo la corsia di contromano. Lo scontro con il veicolo che stava transitando in direzione opposta è stato violento e inevitabile. Nella carambola il primo veicolo è andato a centrare una terza automobile, mentre il conducente di una quarta non è riuscito a frenare in tempo e si è aggiunto agli altri veicoli accidentati.

La carambola ha - come detto - provocato il ferimento di quattro persone, tutte soccorse dai paramedici e in seguito trasportati in ospedale da un'ambulanza.

L'autostrada A22 è rimasta chiusa per oltre due ore.

Polizia canton Basilea Campagna