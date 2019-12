Spara alla moglie, la polizia interviene e lo ferisce gravemente

GINEVRA - Quella che doveva essere una chiamata per violenza domestica ha poi finito per trasformarsi in una vera e propria sparatoria nella quale un uomo è rimasto gravemente ferito. È successo questa mattina a Ginevra, come confermato dal portale locale tdg.ch.

Gli agenti, giunti nei pressi dell'abitazione che si trovava al secondo piano di uno stabile, hanno trovato una donna riversa al suolo con una pallottola in un braccio e un uomo armato di pistola.



La reazione di uno dei due poliziotti è stata immediata e l'individuo armato è stato colpito dalle pallottole. Stando a una testimone sentita da 20 minutes, il tutto sarebbe avvenuto attorno alle 8.30 di mattina. Uno degli agenti sarebbe poi stato evacuato, con l'aiuto dei colleghi, in evidente stato di shock.