L'aggressore 23enne affronta la Polizia. La vittima: «Non vedo più da un occhio»

LUCERNA - Era ricercato dal 21 di settembre scorso. L'accusa? Aver aggredito, apparentemente senza motivo, un 33enne alla stazione di Lucerna. Lo sventurato si era visto raggiungere da un pugno al volto che gli aveva provocato gravi ferite. L'aggressore era quindi fuggito a bordo di un taxi.

Dopo la denuncia, la polizia aveva diramato le foto del presunto autore. Che ha deciso di di affrontare la giustizia consegnandosi questa mattina. Si tratta di uno svizzero 23enne. Ora l'inchiesta dovrà far luce sulle ragioni che hanno spinto il giovane ad agire il quel modo.

Danni permanenti - «È incomprensibile per me capire quello che gli è passato per la testa», spiega il 33enne. L'uomo rischia danni permanenti in seguito all'accaduto. «Ora sono cieco dall'occhio sinistro», spiega chiedendo giustizia.