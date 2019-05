Ubriachi in monopattino, finiscono fra due tram

BASILEA - Hanno avuto fortuna i due trentenni che ieri sera a Basilea sono caduti con un trottinette elettrico, complice l'alcool, fra due tram che transitavano in direzione opposta, rimanendo incastrati. I due uomini, spiega un comunicato odierna della polizia, si sono rialzati da soli, nonostante le contusioni.

I test hanno rilevato un'alcolemia superiore all'1 per mille per entrambi.

La circolazione è stata perturbata per una mezz'ora circa, il tempo di soccorrere i due malcapitati che solo per puro caso non sono finiti sotto le rotaie. I due - un 33enne e un 34enne - sono stati trasportati in ospedale in ambulanza.