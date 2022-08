Scoperta una necropoli preistorica: almeno diciotto le tombe

«Sebbene siano già stati segnalati altri resti simili della prima età del bronzo, è la prima volta che viene studiata una necropoli, il che testimonia l'importanza di questa scoperta», ha dichiarato martedì il Cantone in un comunicato. Lo studio di questo sito mostra in particolare che la tradizione della sepoltura in cista durò fino all'inizio del II millennio a.C., prima che la sepoltura in posizione supina diventasse la norma in tutta la regione.