Street parade, tanti treni aggiuntivi per la grande festa

Molti treni regolari verranno potenziati con carrozze aggiuntive. Sia per il traffico nazionale sia per quello regionale saranno disponibili collegamenti fino alle prime ore del mattino. Potenziato anche il personale addetto ai servizi informativi: «circa 50 collaboratrici e collaboratori delle FFS saranno in servizio nelle stazioni della città di Zurigo per rispondere alle domande e alle richieste delle persone in viaggio» spiega la nota.