Terza ondata di caldo, 37 gradi a Ginevra

Stando a Meteonews, la canicola si è fatta sentire soprattutto in Romandia e, in particolare, nel Vallese centrale. In vista dell'ondata di caldo, la Confederazione ha emesso negli scorsi giorni un'allerta 3 su 4 per le regioni a sud delle Alpi, il Vallese e la Svizzera francese, come anche per la zona di Basilea.