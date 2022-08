Oggi in Svizzera toccati i 36,6 gradi, ma domani sarà peggio

Giovedì, scrivono i meteorologi, sarà il giorno più caldo di questa canicola - e forse di tutta l'estate - almeno a nord del Gottardo. Se in Ticino si prospettano all'incirca 34 gradi, il discorso si fa decisamente più afoso in Svizzera interna, con 35 più o meno uniformi in diverse località. Particolarmente rovente la Romandia e parte dell'Arco lemanico - così come Basilea - che arriveranno a toccare il record di 36 gradi. Bollenti anche i Grigioni, con 33 gradi a Coira.