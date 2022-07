Ha sfruttato la sua posizione per derubare le Casse pensioni

BERNA - Gestiva i soldi di migliaia di persone, e di fronte alla tentazione, non ha saputo trattenersi. Un ex funzionario delle Casse pensioni sangallesi, cittadino svizzero, è accusato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di aver ripetutamente commesso illegalità nella gestione dei fondi pensionistici del Cantone. L’imputato ha cagionato ai suoi ex datori di lavoro e alla direzione delle Casse pensioni un danno al patrimonio e ha inoltre sfruttato la propria posizione lavorativa per arricchirsi indebitamente.