L'Aare è caldo, ma la centrale nucleare continua a funzionare

DÖTTINGEN - La centrale nucleare di Beznau, nel Canton Argovia, continua a produrre elettricità. Qualche giorno fa, per proteggere la fauna ittica, in questo periodo di canicola, la centrale ha dovuto ridurre del 50% la produzione di corrente a causa delle alte temperature raggiunte dal fiume Aare. Ora, malgrado il fiume abbia superato i 25 gradi per tre giorni, si dovrebbe spegnere il sito di Axpo, ma a causa di un cavillo nella legge questo non avverrà.