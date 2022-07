Canicola, la centrale nucleare di Beznau riduce la produzione

In passato, in caso di ondate di calore come quelle che sta vivendo il paese, le centrali atomiche hanno sempre dovuto ridurre le proprie prestazioni. Nel 2017, per esempio, la centrale ormai in fase di smantellamento di Mühleberg (BE) ha ridotto le prestazioni del 5%. Tale decisione viene adottata non appena la temperatura media giornaliera dell'Aare supera i 20,5 gradi. Nell'agosto 2018, l'impianto di Beznau aveva ridotto le prestazioni del 30%. Stando alle prescrizioni della Confederazione, se la temperatura dell'acqua in prossimità della centrale supera per tre giorni consecutivi i 25 grandi, entrambi i reattori devono essere spenti.