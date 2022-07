L'ingorgo degli orrori: «Siamo stati in coda per 22 ore»

Abbandonati sotto il sole - «Siamo rimasti circa 22 ore in coda, in tutto, per prendere il treno per la Francia», così Alexandra Sievert, che sta tornando in Svizzera dopo una vacanza con la famiglia in Cornovaglia. «Siamo bloccati nel traffico da 12 ore e mezza», diceva ieri sera al Blick, «e abbiamo avanzato forse di 400 metri». «Il caldo è brutale quando si sta seduti in macchina per ore e non si può fare nulla», aggiungeva, spiegando di aver camminato per circa tre chilometri per prendere da bere. Già, perché non veniva distribuita nemmeno l’acqua. Nelle auto c'erano «bambini piccoli, neonati, anziani. Una situazione inimmaginabile». «La cosa peggiore», aggiungeva infine Sievert, «è che non riceviamo alcuna informazione. Nessuna mail, nessuna telefonata, nemmeno la polizia fa nulla».