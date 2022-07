Stanchezza cronica, 24mila malati e nessuna assistenza

I sintomi. Ma quali sono i sintomi che la caratterizzano? «Una marcata debolezza, dolore muscolare, sintomi simil-influenzali. In genere si manifesta anche dopo avere compiuto un piccolo sforzo, come camminare per pochi passi. Anche piccole attività come lavarsi i denti, fare la doccia o cucinare possono diventare per chi soffre di questa sindrome una prova faticosissima. Ci sono persone che hanno raccontato che dopo essere andate a fare la spesa sono state costrette a letto per giorni».