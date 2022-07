Per l'apprendistato a Swisscom i voti non contano più

Il cambio del metodo di ricerca è dovuto anche all'enorme richiesta. «Riceviamo circa 8'000 domande per 250 posti d'apprendistato». Un dato incoraggiante, ammette, ma che richiede «tantissimo tempo» per la selezione. E quindi che fare per snellire questo processo? L'idea di Swisscom è semplice. I candidati, dopo aver inserito i loro dati personali, ricevono un link che li conduce a un colloquio video con cinque domande per le quali avranno sessanta secondi per prepararsi. «Questi colloqui - sottolinea Marthaler - saranno poi osservati da almeno due esperti che decideranno chi invitare ai pomeriggi di reclutamento a Berna, Olten e Zurigo». Qui i candidati verranno ancora messi alla prova nel loro campo, prima di ricevere un'offerta di apprendistato.