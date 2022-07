Quel problema (dimenticato) che colpisce soprattutto i laureati

Una tesi, questa, sostenuta anche dall'infettivologo Huldrych Günthard che sulle colonne della "SonntagsBlick" ha spiegato come «l'Ufsp non riconosca il Long Covid come un problema prioritario» benché a livello statistico almeno il 5% delle persone che si ammala di Covid-19 soffre di sintomi di lungo corso. Sintomi, che come ricorda l'esperto, possono essere anche molto invalidanti. «A volte i pazienti non sono in grado di lavorare per mesi e diventano dei casi speciali a livello medico». Una terapia specifica, infatti, non esiste.