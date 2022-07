Zoo di Zurigo, Omysha non ce l'ha fatta

Venerdì lo zoo di Zurigo aveva annunciato che anche altri elefanti presentavano una situazione clinica simile a quella di Omysha. Nello zoo di Zurigo, come in molti altri zoo e in natura, tutti gli elefanti sono probabilmente portatori del virus. Tuttavia, in nessun animale è stata riscontrata una carica virale elevata durante l'ultimo esame del sangue. Ruwani, di cinque anni, è il più a rischio, poiché la malattia colpisce soprattutto gli elefanti giovani.