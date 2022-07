Zoo di Zurigo, un altro elefante è gravemente malato

L'agente patogeno è particolarmente pericoloso per gli animali giovani, nel momento in cui la protezione fornita dagli anticorpi della madre svanisce e non hanno ancora sviluppato la propria. Questa malattia probabilmente è latente in quasi tutti gli elefanti - cioè sono portatori sani - però solo in pochi casi si diffonde e moltiplica nell'organismo provocando emorragie interne e insufficienze agli organi che possono portare al decesso in tempi brevi. Attualmente sono in corso ricerche per arrivare a un vaccino.