Salmonella nei prodotti Barry Callebaut

A Wieze la produzione resterà ferma finché i locali non verranno completamente sanificati. Il portavoce Korneel Warlop ha dichiarato ai quotidiani locali che l'Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare è stata subito informata e il prodotto isolato per evitare altre infezioni. «Effettueremo ulteriori indagini per stabilire da dove proviene la fonte della contaminazione. A quel punto saremo in grado di pulire le linee di produzione». Precisa, inoltre che i dipendenti dello stabilimento, circa 1'200 persone, di cui la metà lavorano nella fabbrica stessa, non resteranno a casa, ma aiuteranno nei lavori di preparatori per la sanificazione.