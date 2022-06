Guerra, Covid e Jihad: terrorismo, spionaggio e violenza «in aumento in Svizzera»

Il punto più caldo, a livello elvetico, è sicuramente Ginevra: «La Ginevra internazionale rimane un punto focale per lo spionaggio. Di recente diversi Stati europei hanno espulso ufficiali russi dell’intelligence: ciò potrebbe indurre i servizi russi a impiegare le proprie forze in Stati come la Svizzera che non hanno ordinato nessuna espulsione». Difatti, come spiegato da Dussey, «la presenza di agenti dell'intelligence russa è particolarmente elevata. Si stima che ci siano diverse decine di funzionari presso le missioni diplomatiche e consolari russe a Ginevra».