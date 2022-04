L'esperto prevede un aumento significativo dei morsi di zecca

ZURIGO - La Pasqua, quest'anno, è stata caratterizzata da giornate calde e soleggiate. Ciò ha permesso di trascorrere il tempo libero all'aria aperta e nella natura.

Proprio per questo, l'esperto Werner Tischhauser prevede un aumento significativo dei morsi di zecca. «I numeri di aprile supereranno significativamente quelli di marzo. La vegetazione è più rigogliosa nelle ultime settimane e le zecche, che si sono risvegliate dal letargo, giacciono in attesa di ospiti, vicine al suolo e ai fili d'erba, oltre che nei cespugli e nelle siepi».

Il vicepresidente della Lega svizzera per le zecche avverte: «Negli ultimi cinque anni si è verificato un alto numero di morsi e di casi di FSME (encefalite da zecche). Questa tendenza non accennerà a diminuire nemmeno quest'anno». L'Ufficio federale di statistica ha segnalato un picco di infezioni negli ultimi due anni, che comporta anche un alto rischio di meningite. «La foresta, le zone periferiche, ma anche i giardini sono aree a rischio», sottolinea Tischhauser.

"Colpa" del Covid - Ci sono vari motivi dietro all'aumento dei morsi di questo parassita: «Sono avvenuti cambiamenti sociali su larga scala. Le persone hanno trascorso molto più tempo fuori da quando, con la pandemia, i boschi e le aree verdi sono diventati maggiormente attrattivi. Ma gioca un ruolo anche il riscaldamento globale», spiega l'ex ricercatore presso l'Università di scienze applicate di Zurigo.

Sempre più comune ad altitudini elevate - L'esperto fa notare come le zecche stiano trovando confortevoli zone in cui prima erano inesistenti. «Non è più vero che possono sopravvivere solo fino a 1.500 metri sul livello del mare. Si stima che sopravvivano ovunque non sia troppo freddo e possano trovare un ospite per nutrirsi. La zecca si è diffusa anche geograficamente. In Scandinavia, a livello del Circolo Polare Artico, diverse alci sono morte per le numerose punture di zecca. Non era mai successo prima».

Una previsione in merito alle cifre di quest'anno è difficile: «La meteo gioca un ruolo importante. Soprattutto durante le vacanze, quando le persone possono trascorrere più tempo nella natura. Dopo l'estate, in ogni caso, i numeri torneranno a stabilizzarsi».