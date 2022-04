Con le biciclette elettriche Brompton si rischia di cadere

BERNA - Se un oggetto si infila tra la ruote e il parafango di una bicicletta elettrica Brompton, si rischia di cadere. Ecco dunque che Brompton richiama tutte le e-bike della sua marca che non sono ancora state sistemate per evitare tale pericolo. I mezzi in questione saranno riparati gratuitamente, come si legge in un comunicato dell'Ufficio federale del consumo.

Il richiamo riguarda tutte le biciclette elettriche della marca Brompton non ancora rinnovate dalla fine del 2021.

I consumatori in possesso di una delle biciclette Brompton sono invitati a verificare qui se il richiamo riguarda la loro bici elettrica. In caso affermativo è necessario che facciano riparare la bicicletta presso il loro rivenditore Brompton accreditato. A titolo di compensazione per il disagio, i consumatori riceveranno un accredito di 24 euro per ogni bicicletta da riparare.