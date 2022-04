200 franchi al mese per chi ospita un rifugiato

ALTDORF - Nel canton Uri chiunque fornisca un alloggio privato a un rifugiato proveniente dall'Ucraina riceverà 200 franchi al mese per persona. Il governo cantonale ha fissato le compensazioni per l'assistenza ai profughi bisognosi di protezione in base alle raccomandazioni della Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

I rifugiati dall'Ucraina riceveranno anche 12 franchi al giorno per la prima, la seconda e la terza persona in una famiglia, ha annunciato oggi la Cancelleria di Stato di Uri. Essi potranno inoltre utilizzare gratuitamente i servizi di integrazione come quello dell'assistenza linguistica.

Il conflitto nel Paese dell'est, proseguono in una nota le autorità urane, impone un ampliamento delle strutture esistenti. A questo scopo, l'esecutivo ha approvato un nuovo accordo programmatico con la Croce Rossa svizzera sull'assistenza sociale personale ed economica dei profughi in fuga dalla guerra.

Il canton Uri ha recentemente previsto di accogliere circa 250 rifugiati. Oltre ai privati, userà appartamenti e alloggi su larga scala. Ad esempio, dall'inizio di aprile all'Hotel Aurora di Andermatt sono disponibili 60-70 posti per i prossimi sei mesi.