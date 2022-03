Record di incidenti in montagna nel 2021

BERNA - L'anno scorso 3680 persone si sono trovate in situazioni difficili nelle Alpi svizzere e hanno dovuto essere salvate. Si tratta di un numero record. Inoltre, 201 persone hanno perso la vita, ha reso noto il Club alpino svizzero (CAS).

L'alto numero di incidenti è da ricondurre anche al coronavirus, che ha spinto molte persone - a partire da metà maggio - a praticare attività in montagna. Dei 3680 incidenti (nel 2020 3471), 1282 si sono conclusi con un salvataggio di persone sane o con ferite solo leggere. Nelle classiche escursioni di montagna, sono state 1525 le persone tratte in salvo, contro 1624 l'anno precedente.

In totale si sono registrati 201 morti, 50 dei quali per motivi di salute (ad esempio infarti). Per incidenti nel corso di classiche escursioni di montagna, i decessi sono stati 68 (55 l'anno precedente). Altre persone sono decedute praticando sport come deltaplano, parapendio, base-jumping o rampichino.

Stando al CAS, il numero di vittime straniere (39) è molto inferiore rispetto agli scorsi anni: si è passati da circa il 40% prima della pandemia a circa il 30% lo scorso anno.

A coloro che volessero fare una gita in solitaria, viene raccomandato di informare famigliari o amici sul percorso scelto e su eventuali cambiamenti di itinerario dell'ultimo minuto. Il CAS consiglia inoltre di scaricare la app della Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA) sul proprio telefono cellulare e di evitare le regioni isolate o poco frequentate.