Più neoautomobilisti, meno patenti revocate

BERNA - Lo scorso anno il numero di persone che hanno ottenuto la patente di guida, in tutto 107'000, è cresciuto del 26% rispetto al 2020. Il balzo si spiega soprattutto con le novità introdotte in materia di formazione. Lo indica oggi l'Ufficio federale delle strade (USTRA) pubblicando le statistiche annuali.

In linea con gli ultimi anni, si riconferma una lieve riduzione, di poco più di due punti percentuali, del numero di licenze revocate, per un totale di 76'750.

Sono aumentati invece, rispettivamente del 6,5% e del 13,9%, gli annullamenti delle licenze in prova (1'422) e le revoche di patenti per allievo conducente (4'604). In entrambi i casi, l'incremento è verosimilmente dovuto a un numero maggiore di aspiranti e neoconducenti, spiega l'USTRA in un comunicato.

Velocità eccessiva e alcol - I tre motivi principali alla base del ritiro della licenza di guida si confermano sempre gli stessi da anni: superamento dei limiti di velocità in 28'949 casi (-604, pari a -2% rispetto al 2020), guida in stato di ebbrezza (10'591 ritiri, -1'340, -11%) e guida pericolosa causata da disattenzione (7'402, -583, -7,3%).

Rispetto all'anno precedente sono invece aumentate le revoche per guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (4'634, +5,3%). Fra le altre principali cause del provvedimento amministrativo vi sono tossicodipendenza (2'351, +8,3%), alcolismo (1'391, +3,1%) e distrazione al volante (per telefonare o mangiare), quest'ultima diminuita del 9,7% (1'511 casi) rispetto al 2020. Il comunicato non indica quale sia la discriminazione tra ebbrezza e alcolismo.

L'anno scorso sono state invalidate anche 16'610 patenti estere, corrispondenti a una riduzione dell'8,5% rispetto al 2020. Come per le licenze svizzere, il motivo principale è stato l'eccesso di velocità (8'151, -14%).

Nuove patenti: +26% - Il 31 dicembre scorso in Svizzera erano 6'143'131 le persone in possesso di una patente di guida per automobili (categoria B), 87'561 in più rispetto all'anno precedente. I neopatentati in questo segmento sono stati complessivamente 107'130 (+26%): il motivo principale della crescita esponenziale è presumibilmente l'entrata in vigore delle lezioni pratiche a partire dai 17 anni al primo gennaio 2021, nonostante l'aumento sostanziale riguardi tutte le fasce di età, scrive l'USTRA.

Pressoché invariato rispetto all'anno precedente (+1%), invece, il numero di possessori di licenze per motoveicoli, pari a 4'230'515.