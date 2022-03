Scorte anti-atomiche e pillole di iodio: le risposte dell'UFPP

BERNA - La guerra in Ucraina ha risvegliato antiche paure negli svizzeri. Misuratori di radioattività, pillole di iodio, bunker antiatomici: nei negozi e nelle farmacie è iniziata la corsa allo shopping-atomico, ma anche i Comuni e i Cantoni sono confrontati con la preoccupazione crescente dei cittadini.

L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha diffuso giovedì un vademecum ad uso della popolazione e degli enti locali, alle prese «con un grande numero di domande di cittadini in relazione all'intervento militare della Russia». Al momento - precisa l'UFPP - gli svizzeri possono dormire sonni tranquilli e «non devono adottare misure particolari».

A parte informarsi, chiaramente. Ecco dunque le domande e risposte più importanti, su cui la Confederazione tiene a fare chiarezza.

La situazione dei rifugi - In tutta la Svizzera ci sono circa 9 milioni di posti letto protetti disseminati in circa 365'000 rifugi sotterranei privati ​​e pubblici, il che corrisponde a un tasso di copertura di oltre il 100% per quanto riguarda la popolazione residente. I Cantoni aggiornano regolarmente il piano di assegnazione dei posti letto, che entra in vigore qualora le circostanze lo richiedano.

Scorte d'emergenza - A prescindere dalla guerra, avere delle scorte alimentari in casa è sempre una buona idea. L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico (UFAE) consiglia di mantenere una riserva alimentare per circa una settimana. Le scorte domestiche comprendono cibo a lunga conservazione e 9 litri di acqua a persona, oltre ai medicinali più importanti.

Informazioni e avvisi - In caso di pericolo specifico, le autorità allertano la popolazione con sirene e comunicano le istruzioni via radio e tramite l'app Alertswiss. L'UFPP consiglia di installare l'applicazione sul proprio smartphone.

Compresse di iodio - Le pastiglie di iodio vengono utilizzate in caso di grave incidente in una centrale nucleare. Impediscono allo iodio radioattivo di accumularsi nella ghiandola tiroidea e di causare il cancro alla tiroide.

Nelle località che si trovano entro un raggio di 50 km da una centrale nucleare svizzera, le pastiglie vengono distribuite a scopo precauzionale alla popolazione residente. Oltre i 50 km, i Cantoni immagazzinano delle scorte in modo che l'intera popolazione possa esserne rifornita in caso di necessità, ma per i privati cittadini non c'è raccomandazione di tenere una scorta domestica. Al momento, ricorda l'UFFP, non esistono scenari che prevedono una distribuzione delle pillole alla popolazione, e il Consiglio federale si astiene dall'ordinare misure protettive in questo senso.