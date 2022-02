Saresti disposto ad accogliere rifugiati ucraini? Ecco come puoi dare la tua disponibilità

BERNA - «La gente sta morendo, innumerevoli famiglie stanno fuggendo. Siamo grati per l'aiuto immediato dei vicini dell'Ucraina, ma non dobbiamo lasciarli da soli». È questo l'appello lanciato oggi dal movimento civico svizzero Campax, che invita la popolazione ad accogliere nelle proprie case i rifugiati provenienti dalla zona di guerra ucraina in caso di bisogno, se le possibilità ufficiali non dovessero rivelarsi sufficienti. Se necessario, viene specificato, «condivideremo con le autorità cantonali o nazionali», responsabili dell'ingresso dei rifugiati, «la tua disponibilità ad ospitare».

«Centinaia di migliaia, se non milioni di persone dovranno ancora fuggire da questa guerra nel mezzo dell'Europa. È ora che anche noi in Svizzera facciamo la nostra parte e condividiamo il peso delle conseguenze della guerra, come persone e come nazione europea», si legge nell'odierno comunicato.

Qui di seguito il link per annunciarsi e comunicare quante persone si è in grado di ospitare: https://campax.typeform.com/to/vcFlyjnq