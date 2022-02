Conflitto Russia-Ucraina, il turismo svizzero trema

BERNA - Anche Svizzera Turismo - che proprio oggi teneva una conferenza stampa - guarda con preoccupazione alla guerra in Ucraina per le ripercussioni che potrà avere sulla Svizzera.

Secondo il direttore Martin Nydegger l'effetto sarà triplice. Da una parte vi sono i pernottamenti generati da parte di ospiti russi, che in anni normali erano circa 360'000, vale a dire il 2% del totale (non sono noti quelli ucraini). Secondariamente pesa l'incertezza che crea sui mercati più lontani: vi sarà chi eviterà completamente l'Europa, ritenendola poco sicura, un punto che preoccupa per esempio Zurigo, che teme l'assenza degli americani. Terza questione: il conflitto sta facendo rincarare bruscamente le materie prime, e quindi lievitare in generale i prezzi, ciò che potrebbe spingere taluni ad evitare la Confederazione.

Nydegger ha però anche sottolineato la resilienza del turismo svizzero in tempi difficili. Ci sono state crisi geopolitiche o disastri naturali in passato, ma il settore ha sempre dimostrato di essere molto resistente alle crisi.