San Valentino infelice? Con questa app puoi dare le note al tuo partner

BERNA - San Valentino in coppia, ma poco soddisfatti? L’app creata da uno svizzero promette di «migliorare la tua relazione in modo divertente». Come? Dando dei veri e propri compiti al partner e valutando la soddisfazione, su una scala di cinque stelle rispetto al “servizio” ricevuto. «Dunaduo permette di sfidare il proprio partner e valutarlo come si potrebbe fare con un Uber», spiega ai colleghi di 20Minutes il 33enne vodese Artaches, fondatore dell’applicazione. «Tramite l’app uno dei coniugi può, ad esempio, chiedere all'altro di passare l'aspirapolvere, e poi lasciare una review rispetto a questo obiettivo».

Oltre che sulle faccende domestiche, alla coppia è richiesto di interagire su diversi temi: amici, tempo libero, felicità di coppia, figli, suoceri, regali. E l’algoritmo valuta la coppia con un unico indicatore. È inoltre possibile visualizzare il proprio punteggio personale, spiega Artaches, «così che possiamo vedere chi dei due contribuisce di più alla coppia».

Ma cosa ne dicono gli esperti? Secondo la terapista di coppia Siofra Sharpe «è un modo divertente di dare idee per creare intimità tra i coniugi». E, sottolinea, «può aprire la porta a un vero dialogo, qualcosa di essenziale nella vita di coppia. Ma questo solo fintanto che continua nella vita reale, al di là dell'applicazione».

I risultati dati dall’app dovrebbero però essere presi con le pinze, specifica la terapista. «Non bisogna fidarsi troppo. Vedo inoltre questa applicazione più adatta per le coppie mature, che hanno una certa esperienza».



Screenshot Dunaduo