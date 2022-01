Rete Swisscom sotto pressione alle gare del Lauberhorn

WENGEN - Sono oltre 43'000 gli appassionati di sci che lo scorso weekend si sono recati a Wengen (BE) per assistere alle rinomate gare del Lauberhorn. Gare che hanno anche messo sotto pressione le reti mobili, per via dello streaming video.

Durante la giornata di sabato ogni utente Swisscom ha consumato in media 584 megabyte. Oltre il doppio rispetto al 2020, come scrive 20 Minuten. Come termine di paragone, Swisscom spiega che nel villaggio di Trubschachen (BE), che conta circa 1'500 abitanti, lo stesso quantitativo di dati viene trasferito nel giro di cinquanta giorni.

A Wengen non si sono comunque riscontrati particolari problemi, anche grazie a una nuova antenna 5G che ha permesso di sgravare la rete 4G. Soltanto in un determinato punto lungo la pista si sono verificati dei rallentamenti, probabilmente perché molti utenti seguivano la gara anche in streaming.