Tifosi senza mascherina, nessun aumento dei contagi

ADELBODEN - Le gare di coppa del mondo di sci di Adelboden (BE), che tanto hanno fatto parlare per le migliaia di persone ammassate nell'area, in maggioranza senza mascherina, non hanno portato a un aumento dei contagi di coronavirus. Lo riferisce il portale Infosperber, sulla base di informazioni delle autorità.

A oltre una settimana dall'evento, svoltosi nel fine settimana dell'8-9 gennaio, la testata giornalistica si è informata presso la direzione sanitaria del canton Berna per sapere se vi siano state infezioni dopo le competizioni di Adelboden e, se sì, in quale misura.

«Siamo lieti di informarvi che non c'è stato alcuno sviluppo insolito nel circondario di Frutigen-Niedersimmental» hanno risposto i responsabili. Il distretto in questione comprende vari comuni quali Adelboden, Frutigen, Kandersteg e Spiez. Stando a Infosperber anche dagli altri cantoni non vi sono informazioni di tifosi che si siano infettati ad Adelboden.

All'indomani dell'evento, il direttore bernese della sanità Pierre Alain Schnegg aveva difesa la decisione di concedere l'autorizzazione per lo svolgimento delle gare. «A un certo punto, bisogna anche tornare alla normalità» aveva detto.