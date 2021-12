«Omicron sarà il primo virus post-pandemia»

ZURIGO - Christian Drosten, virologo presso la Charité di Berlino, si è fatto un nome in tutta Europa in qualità di "esperto di Coronavirus". Con una certa regolarità lo si vede apparire sulla stampa svizzera con le sue previsioni e valutazioni.

In un'intervista alla "SonntagsZeitung" sostiene ora che Omicron, l'ultima variante della famiglia dei virus "targati" Covid-19, si sia diffusa a tal punto da essere già entrata nella “fase endemica”.

Che cosa significa? Poiché la variante Omicron è così contagiosa, rimarrà con noi anche dopo la pandemia. A breve dovrebbe riuscire a sostituire completamente la variante Delta. «A causa della sua enorme infettività, questo virus sarà il primo virus post-pandemia», suggerisce l'esperto.

Sembra anche (e per fortuna) che questa mutazione non sia in grado di far ammalare gravemente come le sue varianti precedenti. Sebbene ciò non sia stato ancora confermato scientificamente, i primi studi provenienti da Sudafrica e Gran Bretagna sembrano indicare che l'indebolimento non sia dovuto solo all'immunizzazione della popolazione.

Il problema in Svizzera, però, sono le grandi lacune vaccinali nella popolazione anziana: persone con più di 60 anni che, tra l'altro, non hanno ancora contratto il Coronavirus.

Per Drosten, ora, bisogna attendere per vedere se le misure attuali entreranno in vigore o se verrà introdotto l'1G: «potenziato». Perché con Omicron la doppia vaccinazione aiuta contro i decorsi gravi, ma ha uno scarso potere nell'evitare l'infezione così come nel contrastare la trasmissione del virus. «Sarà di nuovo dura», avverte il virologo.

Quando si raggiungerà la fase endemica? Per il momento non si può sapere. Quel che è certo è che le vaccinazioni aiutano a raggiungerla senza far morire inutilmente troppe persone. Endemico, infatti, non significa nient'altro che il virus si trova permanentemente in una regione o una popolazione circoscritta.