Nasce la lotteria del reddito di base, si vincono 2'500 franchi al mese per un anno

BERNA - Un extra di 2'500 franchi al mese. Per un intero anno. È il premio messo in palio dalla lotteria del reddito di base, lanciata dai promotori dell'iniziativa popolare per un reddito di base incondizionato finanziabile. L'idea di questo generoso premio, che è in fase di raccolta tramite crowdfunding, nasce per contribuire a diffondere l'idea del reddito di base e sensibilizzare la popolazione a firmare l'iniziativa, perché si possa poi andare al voto.

Per partecipare occorre essere maggiorenni, residenti in Svizzera e iscriversi su https://redditodibasesvizzera.ch/. Il sorteggio, si legge nell'odierno comunicato, avrà luogo non appena saranno stati raggiunti i 30mila franchi necessari tramite crowdfunding. La data sarà comunicata tramite il sito, dove si trovano anche tutte le condizioni di partecipazione, una volta raccolto l'importo.

L'idea dell'iniziativa è quella di garantire un sostentamento a tutti, tutelare il diritto umano a una vita dignitosa e all'autodeterminazione e valorizzare il lavoro finora non retribuito.