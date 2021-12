L'estate 2022 di Swiss con 119 destinazioni

ZURIGO - Per il settore dell'aviazione continua a essere un periodo difficile, in particolare a causa delle attuali restrizioni alle frontiere che rendono più complicati gli spostamenti internazionali. Swiss conta comunque di continuare a estendere la propria rete di destinazioni, con l'obiettivo di raggiungere l'80% della capacità del 2019 durante il terzo trimestre del prossimo anno.

La compagnia punta in particolare sulla prossima stagione estiva, quando da Zurigo e Ginevra saranno disponibili complessivamente 119 destinazioni (93 europee e 26 intercontinentali). Tra queste ci saranno anche delle novità: da Zurigo saranno introdotti collegamenti per Bologna (Italia), Nantes (Francia), Sofia (Bulgaria), Odessa (Ucraina) e Vilnius (Lituania); da Ginevra ci sarà un volo per Bruxelles (Belgio). Con l'orario estivo 2022, la compagnia impiegherà 85 dei suoi 91 velivoli.

Nel corso della prossima estate saranno anche aumentati i voli per gli Stati Uniti: per New York (JFK), Boston e Chicago si conteranno infatti due collegamenti al giorno (la scorsa estate ce n'era solo uno). Saranno inoltre ripristinati i voli verso le città indiane Dehli e Mumbai.